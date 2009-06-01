Перевод видео с англ. на русский язык с субтитрами

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Закрыт10 заявок351 просмотр

Вход. данные: видеоматериалы на английском языке.

Тематика: тренинг-семинар

Направление: Психология

Выход. данные: Англоязычная версия видео с субтитрами на русском языке.

Интересует стоимость

1. Текстовый вариант на английском и русском языке.

2. Англоязычной версии видео с субтитрами на русском языке.

Продолжительность первого видео - 1 час.

С кандидатами рассматриваю работу в долгосрочной перспективе, т.к. материалов много.

Характеристики кандидата -

- Ответственность

- Высокое качество перевода

- Гарантия соблюдения авторских прав и не распространение материла третьим лицам.

Предпочитаю работу на договорной основе.

16 лет назад
Yohoho
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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