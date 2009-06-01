Нужны авторы статей для женского портала http://www.u-la-la.ru/ Пишите на [email protected] или в аську 428547220
Перевод видео с англ. на русский язык с субтитрами
Вход. данные: видеоматериалы на английском языке.
Тематика: тренинг-семинар
Направление: Психология
Выход. данные: Англоязычная версия видео с субтитрами на русском языке.
Интересует стоимость
1. Текстовый вариант на английском и русском языке.
2. Англоязычной версии видео с субтитрами на русском языке.
Продолжительность первого видео - 1 час.
С кандидатами рассматриваю работу в долгосрочной перспективе, т.к. материалов много.
Характеристики кандидата -
- Ответственность
- Высокое качество перевода
- Гарантия соблюдения авторских прав и не распространение материла третьим лицам.
Предпочитаю работу на договорной основе.
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