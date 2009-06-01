Необходимо придумать название для системы GPS-мониторинга. Основное направление - мониторинг GPS-трекеров в режиме реального времени.
Составить красивое предложение на английском
Необходимо составить красивое предложение услуг на русском и английском языках.
Наброски (ключевые слова) и описания я пришлю.
Основное направление - есть web Продукт который надо продвинуть на западный рынок. Объем - 2000 печатных символов.
На данном этапе хочу узнать примерную цену работы и сроки.
Заявки фрилансеров
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