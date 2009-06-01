Необходимы идеи развития сайта

# 1 — $

У заказчика есть продукт - так называем голыши, а в народе - круглые камни, которые используются в архитектуре, в дизайн-проектах и т.д. Короче ими украшают дом и участок.

Необходимы идеи сайта для раскрутки этого продукта. Указывайте бюджет, за который возьметесь свою же идею и реализовать. Если не знаете как, лучше не пишите.