Рерайт статей

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Завершен101 заявка997 просмотров

Добрый вечер.

Требуется несколько человек для периодического рерайта статей различных тематик.

Свои цены за 1000 знаков без пробелов оставляйте в проекте.

С выбранными исполнителями свяжусь сама

16 лет назад
ira822
42 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранные исполнители

hackprx
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$10
1 день
С Андреем работаем не первый раз. Прекрасно справляется с заданиями любой сложности. Пунктуальность, грамотность, ответственность - все это есть в Андрее. Спасибо! Продолжаем сотрудничество!
deniskaplunov
43 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Денис отлично справился с поставленной задачей. Текст читается легко и интересно. Спасибо. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

hackprx
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
deniskaplunov
43 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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