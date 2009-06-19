Правила и обязанности сторон

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок412 просмотров

Имеем клиентский сайт по продаже ПО (скрипт) нужны конкретные строгие правила на сайт и описание обязанностей сторон... для клиентов.

Более подробно объясню исполнителю по ICQ

Срочно. Отпишитесь в ICQ 357-350 (токо пишите сразу что с вебланса...)

Исполнителя выберу по портфолио.

16 лет назад
SPEED2008
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
16 лет назад
$16
1 день
Замечательно составленный текст.
Сотрудничество с заказчиком принесло мне только удовольствие. Чёткое задание, легко отвечает на поставленные вопросы, и оплата сразу после выполнения заказа.

Заявки фрилансеров

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
16 лет назад