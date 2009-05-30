Доработка текстовки и дизайна сайта

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Добрый день !

Есть сайт OfficeNaprokat.ru, продающий офисные услуги в Москве. Услуги расписаны подробно.

Задача 1 – выполнить на страницах сайта графическое оформление, иллюстрирующее предлагаемые услуги (например, анимация, комиксы, пиктограммы, др.) Цель графики – более доходчивое объяснение того, как работают услуги. Доработать дизайн сайта, который сейчас сделан на стандартном шаблоне Bitrix, сделать его подходящим под предлагаемые услуги, позитивным и доброжелательным.

Задача 2 – предложить эффективный способ донести предложения с сайта до ЦЕЛЕВОЙ аудитории. Массовый охват и широкая реклама не нужны.

Задача 3 (для копирайтера) – правильно и стильно описать суть предложения на основных страницах сайта, чтобы текст возбуждал читателя и у него возникало желание немедленно заказать услуги. Тем более что услуги предлагаются очень нужные и востребованные. Возможно изменение концепции подачи материала, изменение структуры разделов сайта и вообще рассматриваются любые разумные идеи.

Проект работает и уже начал рекламироваться, поэтому результат нужен достаточно быстро.

Алгоритм работы: вы внимательно смотрите контент сайта и суть предлагаемых услуг. После этого мы голосом (телефон, скайп) обсуждаем работу – порядок выполнения, стоимость, сроки, порядок оплаты. После этого – приступаем к работе. Другие алгоритмы не интересуют. Нет возможности обсуждать голосом – не пишите. Не видели сайта – не пишите. На стандартные письма шлю стандартный ответ.

Т.н. «бюджета» не существует. Стоимость работ складывается из окончательного согласованного списка работ и вашей цены (приближенной к среднерыночной, заоблачные цены не интересуют) на каждую из работ. Выполнение и оплата работ поэтапно.

Для связи – тел. (495)648-66-33, ICQ 44-6666-908, [email protected], Вадим

Спасибо за то, что вы ВНИМАТЕЛЬНО это прочитали!