Написание статей по бизнес тематике

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Завершен28 заявок492 просмотра

Требуется написать несколько статей (до 1000 слов), заточенные под следующие ключевые слова:

- телефонные продажи

- увеличение продаж

- тренинг продаж

Одна статья под одно словосочетание

Пока это все, если понравиться работа будут еще заказы.

Предпочтение отдается тем, кто предложит "хорошую" цену.

P.S. Статьи должны соответствовать формату вот этого блога http://ArtemFaryevych.com или близко к этому.

Написание статей
16 лет назад
mellum
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$6
1 день
Лилия, отличная работа. Недорого и в "кратчайшие" сроки. На работу отвел 3 дня. А результат, к своему удивлению, получил уже через 15 часов. Спасибо огромное.
Замечательный заказчик. Моментальная оплата! Рекомендую! Работа в удовольствие...

Заявки фрилансеров

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад

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