Написание статей по бизнес тематике

Требуется написать несколько статей (до 1000 слов), заточенные под следующие ключевые слова:

- телефонные продажи

- увеличение продаж

- тренинг продаж

Одна статья под одно словосочетание

Пока это все, если понравиться работа будут еще заказы.

Предпочтение отдается тем, кто предложит "хорошую" цену.

P.S. Статьи должны соответствовать формату вот этого блога http://ArtemFaryevych.com или близко к этому.