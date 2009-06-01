Нужно наполнять новостную ленту http://decor.telesys.ru/delaet-mir всякими материалами на тему светодизайна. Допустимо как просто копипастить материалы с указанием источника (если авторы не возражают против копипаста), но лучше придумывать собственный комментарий к картинке. ...
Написание статей по бизнес тематике
Требуется написать несколько статей (до 1000 слов), заточенные под следующие ключевые слова:
- телефонные продажи
- увеличение продаж
- тренинг продаж
Одна статья под одно словосочетание
Пока это все, если понравиться работа будут еще заказы.
Предпочтение отдается тем, кто предложит "хорошую" цену.
P.S. Статьи должны соответствовать формату вот этого блога http://ArtemFaryevych.com или близко к этому.
Выбранный исполнитель
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