Статьи о ноутбуках.

Требуется ведущий раздела для написания новостей, пресс-релизов, обзоров и статей о ноутбуках.

Оплата: 10 000 рублей в месяц.

От вас требуются знание компьютерной техники, программ, ноутбуков, компьютерного сленга, общее понимание методов продвижения сайтов.

Приветствуется знание 1С-8, HTML, CSS, CEO, опыт модератора, Photoshop, Corel Draw

Желательно знание английского языка.

Нужно прислать в личное сообщение 1-2 примера ваших собственных статей о ноутбуках из вашего портфолио, подтверждающие наличие вышеперечисленных знаний, а также краткое резюме о вас как о специалисте.