Название для студии графического дизайна с упором на инернет-решения. Профиль: создание сайтов и интерактивных сервисов в г.Якутске. Пожелания: 1. Название студии должно состоять из одного слова 2. Слово должно ...
Статьи о ноутбуках.
Требуется ведущий раздела для написания новостей, пресс-релизов, обзоров и статей о ноутбуках.
Оплата: 10 000 рублей в месяц.
От вас требуются знание компьютерной техники, программ, ноутбуков, компьютерного сленга, общее понимание методов продвижения сайтов.
Приветствуется знание 1С-8, HTML, CSS, CEO, опыт модератора, Photoshop, Corel Draw
Желательно знание английского языка.
Нужно прислать в личное сообщение 1-2 примера ваших собственных статей о ноутбуках из вашего портфолио, подтверждающие наличие вышеперечисленных знаний, а также краткое резюме о вас как о специалисте.
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