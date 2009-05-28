Статьи о ноутбуках.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок243 просмотра

Требуется ведущий раздела для написания новостей, пресс-релизов, обзоров и статей о ноутбуках.

Оплата: 10 000 рублей в месяц.

От вас требуются знание компьютерной техники, программ, ноутбуков, компьютерного сленга, общее понимание методов продвижения сайтов.

Приветствуется знание 1С-8, HTML, CSS, CEO, опыт модератора, Photoshop, Corel Draw

Желательно знание английского языка.

Нужно прислать в личное сообщение 1-2 примера ваших собственных статей о ноутбуках из вашего портфолио, подтверждающие наличие вышеперечисленных знаний, а также краткое резюме о вас как о специалисте.

CSSHTML
16 лет назад
lobamaksim
Пол-Офиса 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

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