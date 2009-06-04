Название для студии

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен26 заявок1047 просмотров
#1$

Название для студии графического дизайна с упором на инернет-решения.

Профиль: создание сайтов и интерактивных сервисов в г.Якутске.

Пожелания:

1. Название студии должно состоять из одного слова

2. Слово должно состоять из двух-трех слогов (желательно двух)

3. Слово должно быть употребляемым среди русскоговорящих (то есть, в названии не желательно наличие слов на иностранном языке)

4. Название не должно допускать нескольких вариантов написание латиницей («как слышится, так и пишется») — желательно, но необязательно. Однако возможны сокращения названия

5. Свободные домен в зоне RU желателен. Допускаются но не приветствуются доменные имена с добавлением «design», «studio»...

6. Так же приветствуются неологизмы

7. Название должно подходить по географическому наклону (Якутия).

Бюджет символический.

16 лет назад
egorfedorov
Егор 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов(-3)

Победитель конкурса

Terra-bit
Дан 
44 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
Выполнила задание очень быстро и в сроки. Советую!
Очень приятное сотрудничество - конструктивный диалог, четкие комментарии и быстрая оплата. Большой плюс!

Заявки фрилансеров

Terra-bit
Дан 
44 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад

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