# 1 — $

Название для студии графического дизайна с упором на инернет-решения.

Профиль: создание сайтов и интерактивных сервисов в г.Якутске.

Пожелания:

1. Название студии должно состоять из одного слова

2. Слово должно состоять из двух-трех слогов (желательно двух)

3. Слово должно быть употребляемым среди русскоговорящих (то есть, в названии не желательно наличие слов на иностранном языке)

4. Название не должно допускать нескольких вариантов написание латиницей («как слышится, так и пишется») — желательно, но необязательно. Однако возможны сокращения названия

5. Свободные домен в зоне RU желателен. Допускаются но не приветствуются доменные имена с добавлением «design», «studio»...

6. Так же приветствуются неологизмы

7. Название должно подходить по географическому наклону (Якутия).

Бюджет символический.