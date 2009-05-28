Необходимо 10 рерайтов

$15
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Завершен5 заявок264 просмотра

Есть статья, необходимо сделать с неё 10 рерайтов, объем строго до 2500. Оплата за каждый рерайт 1,5 $, возможно несколько исполнителей, что даже лучше. Хотя может и кто-то один.

Предпочтение скорости выполнения, но не в ущерб качеству!

16 лет назад
__AN26__
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

p_alex
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$3
1 день
Ответственный и надежный исполнитель. Весь материал получен в требуемый срок. Качество материала, что главное, на самом высоком уровне.
Антон - чудесный заказчик. Четкоая постановка задачи, предоплата и молниеносная оплата после завершения всей работы. Рекомендую!
Julia_PO
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
11 отзывов
16 лет назад
$15
3 дня
Прекрасный исполнитель. Минимум пустых вопросов, точное соблюдение сроков и главное прекрасный результат. Текст легко читается и соответствует требованиям и ключам.
Антон отличный заказчик. Чёткое ТЗ, была внесена предоплата, что располагает к сотрудничеству. Ответственный и порядочный человек

Заявки фрилансеров

p_alex
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
Julia_PO
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
11 отзывов
16 лет назад