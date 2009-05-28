Нужно составить тексты для сайта на тему Негабаритные грузы Важно также 1-2 личные встречи. г. Киев.
Необходимо 10 рерайтов
Есть статья, необходимо сделать с неё 10 рерайтов, объем строго до 2500. Оплата за каждый рерайт 1,5 $, возможно несколько исполнителей, что даже лучше. Хотя может и кто-то один.
Предпочтение скорости выполнения, но не в ущерб качеству!
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Копирайтинг6 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день! Для нашего сайта требуется написание нескольких статей. Тематика нашего сайта астрология. Необходимо написать статью на одну две странички, где будет описан наш продукт, его преимущества ...Завершен16 лет назад
Статья для кинологического сайта.Закрыт16 лет назад
Креативные писатели есть?:) Если Вы умеете талантливо написать историю из жизни по заданному сюжету, откликнитесь здесь:))Завершен16 лет назад
Строго. ПРИВАТ !Закрыт16 лет назад
Нужен копирайтер для составления текстов для сайта (на русском языке). Сайт посвящён языковым переводам. Хочется креативного интересного легкочитаемого текста. Жду предложений, с примерами ваших текстов. Указывайте стоимость за 1000 символов (с пробелами). ...Завершен16 лет назад
Создание оригинальных текстов по телекоммуникационной тематике.Завершен16 лет назад
Необходимо написать статьи на темы: - собачьи имена - собачьи болезни (в основном текст про болезни северных ездовых: хаски, маламуты, самоеды ) - о щенках хаски, маламутов, самоедах. как выбирать ...Завершен16 лет назад
Доброго времени всем, требуется копирайтер, для наполнения сайта контентом, рерайт разрешается! оплата обсуждается!Копирайтинг41 заявкаЗакрыт16 лет назад
Написание текста для радиороликаКопирайтинг8 заявокЗакрыт16 лет назад