Приватный проект для Руденко Анны (Schnecke)

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Завершен2 заявки225 просмотров

Создание оригинальных текстов по телекоммуникационной тематике.

16 лет назад
BaMbilo
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Schnecke
20 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
$10
10 дней
Очень приятно работать с Анной, исполнительный, грамотный специалист. Все что делается Анной, делается как для себя. Всем советую и рекомендую.
Мы прекрасно поработали.

Заявки фрилансеров

Schnecke
20 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад