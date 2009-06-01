Краткий обзор 30-и производителей

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Завершен4 заявки110 просмотров

Необходимо сделать описание 30-и производителей. (1000 символов каждый обзор). Для каждого обзора необходим логотип компании.

16 лет назад
n0rdik
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$24
2 дня
Не перестает меня радовать и удивлять сотрудничество с этим человеком. Все отлично! спасибо за работу!
Как всегда никаких проблем. Большое вам спасибо за терпение и моментальную оплату. :)

Заявки фрилансеров

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад