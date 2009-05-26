Рерайт статей

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Завершен5 заявок176 просмотров

Нужен недорогой рерайт статей на авто тематику.

16 лет назад
zver777
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

HelenNewborn
Елена 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
$2
1 день
Исполнитель очень понравился. Работу выполняет всегда в срок. Уникальность текстов на высоте. Всем рекомендую.
Отличный заказчик. Заказы были на рерайт описания фильмов, компьютерных программ. Оплату производил сразу после получения выполненного заказа. Осталась довольна. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

HelenNewborn
Елена 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад