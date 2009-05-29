Придумать слоган для торговой марки

$15
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Завершен23 заявки968 просмотров
#1$

Много толковых слоганов,очень трудно было выбрать.

ВСЕМ спасибо!

16 лет назад
sks11
56 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов(-1)

Победители конкурса

TheShark
Татьяна 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
14 отзывов(-1)
16 лет назад
Быстрое исполнение, творческий нестандартный подход,оригинальность.Рекомендую.
Отличный заказчик, с которым приятно работать.
Alex_Sk
47 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
Работа на отлично!Творчески,качественно,четко,грамотно.Рекомендую.
Замечательный заказчик. Задание четкое. Отношение к работе замечательное, к участникам - вежливое и уважительное. Оплата вовремя. Сказал - сделал. Приятно работать.

Заявки фрилансеров

TheShark
Татьяна 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
14 отзывов(-1)
16 лет назад
Alex_Sk
47 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад