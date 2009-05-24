Наполение форума

Рерайт 20 статей. Тематика - туризм, описания интересных мест нашей планеты. Оплата: 27$. Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье ...
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Оплата за пост 0,04$. Различная тематика форумов. Объемы большие. Стучитесь сюда 464939859. Это не тендр - приглашаются все кто заинтерисован.
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