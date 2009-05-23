Требуется грамотный рерайтер для создания уникального контента на сайте SerialPlanet.ru Требуется провести работу: 1)Найти информацию о каждой серии которая имеется в составе каждого сериала и добавить описания на сайт (многие уже ...
Рерайтинг статьей
Нужен постоянный рерайтинг статьей на бизнес тематику. Средний объем в месяц 150 000 знаков. Предпочтение отдам хорошему рерайтеру по не высокой цене!
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