Привет. Меня зовут Виталик. Вас тут - очень много, поэтому выбрать из такого большого списка с кем работать очень сложно. У нас имеются переодические заказы на копирайтинг, написание статей для сайтов - ...
Частный проект для Ляховой Ирины (ira822)
Рерайт 10 статей для сайта автомобильной тематики (статьи про автомобили, автоновинки).
Оплата: 1$ за статью (1100-1200 знаков).
Статьи для рерайта подбираете/ищете сами.
Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье на страницу, в начале статьи должна стоять ссылка на источник статьи. Статья должна быть разбита на абзацы, каждый абзац на новой строке. Украшать текст _не нужно_ (выделять жирным, вставлять картинки в текст, использовать фигурный шрифт и т.п. - не нужно). У источника/оригинала статьи должно быть хотя бы две картинки по теме статьи.
Каждая отрерайченная статья будет проверена на уникальность через copyscape и dcfinder.
По окончании работы вы получаете оплату и отзыв.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $10
Рерайт/перевод 10 статей для сайта автомобильной тематики. Оплата: 1$ за статью (1100-1200 знаков). Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье ...Завершен16 лет назад
- $10
Нужен рерайт 10 статей для сайта про автомобили. Оплата: по 1$ за статью (1100-1200 знаков). Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. После того, как найдёте статьи, нужно отослать мне в ...Завершен16 лет назад
Суть конкурса - придумать домен для сайта, домен должен быть свободным для регистрации. Проверить домен на занятость можно на hoster.by Доменная зона - только BY - красивых имен еще достаточно ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен качественный копирайт 100 текстов по 1000-1500 знаков. Определяющий фактор - цена. Жду Ваших предложенийЗавершен16 лет назад
Постоянно заказываю тексты на адалтные (без цензуры) темы. Требования не большие. Крупные объемы. Оплата 0.7-0.8 у.е. за 1000. Всех заинтересованных просьба в icq - 377-511-810Копирайтинг7 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужны статьи (по 1000 знаков) по ключевым словам: Грейферы Барабаны крановые Тормоза крановые Мостовые краны этапы работ: сбор тематической информации утверждение ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $20
Сюда: http://www.darling-med.ru/content/view/41/37/ темы: 1) Гепатит 2) Головные боли 3) Заболевания органов пищеварения 4) ЛОР заболевания 5) Дерматозы 6) Болезни мочеполовой системы ...Завершен16 лет назад
- $100
Нужен домен для спокойных новостей в зоне RU. Новости без политики, без насилия, спокойные интересные новости. Желательно, но не обязательно наличие слова news в имени. Имя домена может быть как абстрактным, так ...Завершен16 лет назад
Нужна статья о заработке в интернете на ФОРЕКСе. Необходимо описать что же такое, этот форекс; подводные камни форекса;риски; советы начинающим трейдерам Объём 2 страницы А4, все офрмлено по ГОСТу. ВНИМАНИЕ. Необходима уникальная ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт16 лет назад