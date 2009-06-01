Рерайт/перевод 10 статей для сайта автомобильной тематики. Оплата: 1$ за статью (1100-1200 знаков). Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье ...
Конкурс на копирайтера.
Привет. Меня зовут Виталик.
Вас тут - очень много, поэтому выбрать из такого большого списка с кем работать очень сложно.
У нас имеются переодические заказы на копирайтинг, написание статей для сайтов - для этого нам нужен толковый копирайтер.
Задача данного конкурса - написать текст "о компании". Компания занимается следующим:
– Графический дизайн
– Логотипы и стили
– Сайтостроительство
Основная задача - не писать какие мы хорошие, какие у нас хорошие дизайнеры, какие хорошие цены - для этого есть наши работы.
Нужно писать ясно и четко - т.е. показать читателю то, что мы не будем очень долго сюсюкаться, рисовать 350 эскизов и.т.д.
– Мы не даем гаратний на то, что после того как мы нарисуем новый дизайн упаковки, товар станет продаваться лучше.
– Мы не работаем по принципу "клиент всегда прав"
– Мы не рисуем 5 вариантов дизайна сайта.
– Мы работаем исключительно по 100 % предоплате.
Текст - должен быть короткий, максимум пол листа А4 формата.
Начинаться текст должен так:
Наша студия основана в 2006 году. Основные направления – сайто-строительство, разработка логотипов и стилей, а также графический дизайн.
Победитель получают вознагрождение в размере 10 $ + переодические заказы.
Победитель конкурса
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