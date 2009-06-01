Конкурс на копирайтера.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок809 просмотров
#1$

Привет. Меня зовут Виталик.

Вас тут - очень много, поэтому выбрать из такого большого списка с кем работать очень сложно.

У нас имеются переодические заказы на копирайтинг, написание статей для сайтов - для этого нам нужен толковый копирайтер.

Задача данного конкурса - написать текст "о компании". Компания занимается следующим:

– Графический дизайн

– Логотипы и стили

– Сайтостроительство

Основная задача - не писать какие мы хорошие, какие у нас хорошие дизайнеры, какие хорошие цены - для этого есть наши работы.

Нужно писать ясно и четко - т.е. показать читателю то, что мы не будем очень долго сюсюкаться, рисовать 350 эскизов и.т.д.

– Мы не даем гаратний на то, что после того как мы нарисуем новый дизайн упаковки, товар станет продаваться лучше.

– Мы не работаем по принципу "клиент всегда прав"

– Мы не рисуем 5 вариантов дизайна сайта.

– Мы работаем исключительно по 100 % предоплате.

Текст - должен быть короткий, максимум пол листа А4 формата.

Начинаться текст должен так:

Наша студия основана в 2006 году. Основные направления – сайто-строительство, разработка логотипов и стилей, а также графический дизайн.

Победитель получают вознагрождение в размере 10 $ + переодические заказы.

Написание статей
16 лет назад
777-300ER
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
58 отзывов(-2)

Победитель конкурса

Schnecke
20 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
Всё очень хорошо. Человек сразу понял что я хочу. Конечно, не без моих правок, но зато всё быстро. Советую.
Все прошло хорошо.

Заявки фрилансеров

Schnecke
20 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад

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