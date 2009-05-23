# 1 — $

Суть конкурса - придумать домен для сайта, домен должен быть свободным для регистрации.

Проверить домен на занятость можно на hoster.by

Доменная зона - только BY - красивых имен еще достаточно

О чем будет сайт:

-новости музыки (альтернативная, тяжелая музыка)

-афиша

-музыка доступная для свободного скачивания

-галерея

-информация о группах

Сайт будет позиционироваться как сайт об альтернативной сцене, с большим уклоном в творчество белорусских исполнителей и исполнителей СНГ. Вы можете исходить из этих данных, а можете придумать что-то не связанное с альтернативой. Например alter.by - ну тут явный идет намек и xlam.by - сразу и не поймешь что это такое :)

Победителями будут выбраны один участник, который будет определен моим субъективным мнением.