Добрый день. Требуется специалист по рекламе в яндекс директ, кот. знаком с тонкостями яндекс директа. Вы будите вести реламные компании на моём аккаунте. Подбор ключевых слов, составление объявлений, ведение компаний. Только ...
Придумать домен
Суть конкурса - придумать домен для сайта, домен должен быть свободным для регистрации.
Проверить домен на занятость можно на hoster.by
Доменная зона - только BY - красивых имен еще достаточно
О чем будет сайт:
-новости музыки (альтернативная, тяжелая музыка)
-афиша
-музыка доступная для свободного скачивания
-галерея
-информация о группах
Сайт будет позиционироваться как сайт об альтернативной сцене, с большим уклоном в творчество белорусских исполнителей и исполнителей СНГ. Вы можете исходить из этих данных, а можете придумать что-то не связанное с альтернативой. Например alter.by - ну тут явный идет намек и xlam.by - сразу и не поймешь что это такое :)
Победителями будут выбраны один участник, который будет определен моим субъективным мнением.
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