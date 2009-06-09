Дополнить сайт контентом по складской логистике

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Завершен14 заявок349 просмотров

Описать услуги которые предоставляет организация. Например кроссдокинг, ответственное хранение и так далее.

16 лет назад
nikol_aevich
Петров 
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад
$50
5 дней
Выполнена работа грамотно и во-время. рекомендую!
Хороший заказчик, оплата своевременая, приятное общение. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад

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