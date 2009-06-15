Тексты для интернет-каталога

Требуется написать(копирайт) 10 статей по 1000 знаков и 120 текстов по 200-250 знаков. После этого необходимо сделать рерайт этих же текстов, т.е. в конечном итоге все получится в двух комплектах. Никаких художественных изысков, ессесно, чисто SEO-статьи. Большие статьи (разделіы каталога) должны включать в себя перечень подразделов, короче, по всем правилам SEO. Жду предложений