Тексты для интернет-каталога

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Завершен29 заявок524 просмотра

Требуется написать(копирайт) 10 статей по 1000 знаков и 120 текстов по 200-250 знаков. После этого необходимо сделать рерайт этих же текстов, т.е. в конечном итоге все получится в двух комплектах. Никаких художественных изысков, ессесно, чисто SEO-статьи. Большие статьи (разделіы каталога) должны включать в себя перечень подразделов, короче, по всем правилам SEO. Жду предложений

16 лет назад
viacheslav
55 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Scorpioletta
53 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$108
2 дня
Работа сделана качественно, я доволен, работать с Натальей приятно. Хороший человек.
Заказчик залотой! Должна была сделать работу за 2 дня, но обстоятельства сложились так, что затянула больше, чем на 2 недели. Терпеливый и непритязательный. И просто приятный в общении человек. Рекомендую и желаю Вячеславу полноводной реки купюр желаемого номинала и наименования.

Заявки фрилансеров

Scorpioletta
53 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад

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