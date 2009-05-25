Тексты для сайта (антиквариат, реставрация)

Нужно написать 4 текста для сайта.

Объем - три текста по 1000-1200 знаков, один - 200-250 знаков.

Описание текстов, которые нужно составить, и исходные данные: http://projects.sukebe.ru/restavr/copy.txt

Те тексты, которые уже готовы для этого сайта, можно (вернее, НУЖНО) посмотреть вот здесь: http://rest.sukebe.ru

Требования к текстам:

* должны быть написаны для людей (т.е. это не SEO-тексты),

* должны быть написаны грамотно, по существу, без лишней "воды" и "художественности",

* не должны содержать откровенных рекламизмов ("Не отчаивайтесь! Выход есть бла-бла-бла") и корпоративщины ("мы стремимся к удовлетворению потребностей клиента, используя все имеющиеся у нас ресурсы, бла-бла-бла").

В предложениях указывайте сроки и стоимость (желательно - за все 4 текста, а не за 1000 знаков).

Если дадите ссылку на тексты, которые писали по заданию такого типа, это будет просто замечательно (именно ссылки на сами тексты - исследовать Ваше портфолио я не хочу).

В аську, мыло и приват прошу не писать.