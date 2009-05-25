Тексты для сайта (антиквариат, реставрация)

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен17 заявок451 просмотр

Нужно написать 4 текста для сайта.

Объем - три текста по 1000-1200 знаков, один - 200-250 знаков.

Описание текстов, которые нужно составить, и исходные данные: http://projects.sukebe.ru/restavr/copy.txt

Те тексты, которые уже готовы для этого сайта, можно (вернее, НУЖНО) посмотреть вот здесь: http://rest.sukebe.ru

Требования к текстам:

* должны быть написаны для людей (т.е. это не SEO-тексты),

* должны быть написаны грамотно, по существу, без лишней "воды" и "художественности",

* не должны содержать откровенных рекламизмов ("Не отчаивайтесь! Выход есть бла-бла-бла") и корпоративщины ("мы стремимся к удовлетворению потребностей клиента, используя все имеющиеся у нас ресурсы, бла-бла-бла").

В предложениях указывайте сроки и стоимость (желательно - за все 4 текста, а не за 1000 знаков).

Если дадите ссылку на тексты, которые писали по заданию такого типа, это будет просто замечательно (именно ссылки на сами тексты - исследовать Ваше портфолио я не хочу).

В аську, мыло и приват прошу не писать.

16 лет назад
sukebe
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$20
3 дня
Хорошие тексты; объем и сроки - как договаривались. Отличная работа!
Отличный заказчик. Оплата в срок, задание очень четкое. Всем рекомендую и сама надеюсь на сотрудничество в будущем!
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад
$20
3 дня
Отличные тексты, четко по заданию и в оговоренный срок. Очень доволен работой с Мариной.
Отличное сотрудничество! Четкое ТЗ, ответы на возникшие вопросы, своевременная оплата. Дима приятен в общении, что сразу зарядило позитивом. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад

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