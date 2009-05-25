Необходимо сделать рерайт 15 статей из сети на компьютерную тему, относительно решения проблем, возникших с ПК. 1 статья - 2500зн. Структура: суть проблемы ок 500 зн решение проблемы 2000 зн. ...
Тексты для сайта (антиквариат, реставрация)
Нужно написать 4 текста для сайта.
Объем - три текста по 1000-1200 знаков, один - 200-250 знаков.
Описание текстов, которые нужно составить, и исходные данные: http://projects.sukebe.ru/restavr/copy.txt
Те тексты, которые уже готовы для этого сайта, можно (вернее, НУЖНО) посмотреть вот здесь: http://rest.sukebe.ru
Требования к текстам:
* должны быть написаны для людей (т.е. это не SEO-тексты),
* должны быть написаны грамотно, по существу, без лишней "воды" и "художественности",
* не должны содержать откровенных рекламизмов ("Не отчаивайтесь! Выход есть бла-бла-бла") и корпоративщины ("мы стремимся к удовлетворению потребностей клиента, используя все имеющиеся у нас ресурсы, бла-бла-бла").
В предложениях указывайте сроки и стоимость (желательно - за все 4 текста, а не за 1000 знаков).
Если дадите ссылку на тексты, которые писали по заданию такого типа, это будет просто замечательно (именно ссылки на сами тексты - исследовать Ваше портфолио я не хочу).
В аську, мыло и приват прошу не писать.
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