Название работы - копирайтинг Убедительная просьба, читать вводную внимательно и не беспокоить меня тем, кто не понимает что такое шаблон или не желает по ним работать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Описание ...
Составление заданий для интеллектуальных игр
Требуется автор-составитель заданий для интеллектуальных игр. Необходимо готовить как фактические вопросы, так и головоломки различных уровней сложности.
Условия:
* возможна специализация по типу заданий или по области знаний.
* оплата сдельная (3 рубля за каждый принятый вопрос, оплата головоломок обсуждается).
Требования к успешным кандидатам:
* эрудированность;
* грамотный русский язык;
* умение работать в указанных временных или объемных рамках;
* умение пользоваться Интернет, электронной почтой, Excel.
Кандидатов прошу выполнить тестовое задание:
i. Составьте вопрос любого уровня сложности, в котором каким-либо образом упоминается яичница.
ii. Составьте вопрос-ребус или вопрос-головоломку, который субъективно кажется Вам сложным, на любую тему с объяснением ответа, если он не очевиден.
iii. Пришлите вопрос, который Вам просто нравится или кажется интересным, поразил воображение в глубоком детстве или стал настоящим открытием;
и выслать мне по адресу [email protected]. Надеюсь на сотрудничество.
С уважением,
Редактор проекта
Светлана Новикова
P.S. Тестовые вопросы (внятные) также будут оплачены.
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