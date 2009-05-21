Составление заданий для интеллектуальных игр

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Закрыт7 заявок379 просмотров

Требуется автор-составитель заданий для интеллектуальных игр. Необходимо готовить как фактические вопросы, так и головоломки различных уровней сложности.

Условия:

* возможна специализация по типу заданий или по области знаний.

* оплата сдельная (3 рубля за каждый принятый вопрос, оплата головоломок обсуждается).

Требования к успешным кандидатам:

* эрудированность;

* грамотный русский язык;

* умение работать в указанных временных или объемных рамках;

* умение пользоваться Интернет, электронной почтой, Excel.

Кандидатов прошу выполнить тестовое задание:

i. Составьте вопрос любого уровня сложности, в котором каким-либо образом упоминается яичница.

ii. Составьте вопрос-ребус или вопрос-головоломку, который субъективно кажется Вам сложным, на любую тему с объяснением ответа, если он не очевиден.

iii. Пришлите вопрос, который Вам просто нравится или кажется интересным, поразил воображение в глубоком детстве или стал настоящим открытием;

и выслать мне по адресу [email protected]. Надеюсь на сотрудничество.

С уважением,

Редактор проекта

Светлана Новикова

P.S. Тестовые вопросы (внятные) также будут оплачены.

16 лет назад
Onnellinen
Светлана 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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