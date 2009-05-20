Название работы - копирайтинг Убедительная просьба, читать вводную внимательно и не беспокоить меня тем, кто не понимает что такое шаблон или не желает по ним работать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Описание ...
Нужно написать несколько статей
Нужно написать несколько статей для женского сайта. На общую тематику.
пишите свои цены .
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