Создание статей для SEO. тематика Сантехника.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок376 просмотров

1. подготовить 10 обзорных "плагиатных" статей на тему сантехники с использованием ключ слов. из фала... одна статья может содержать группу ключевых слов по конкретной тематике (напр. ванны и все что с ними связано), другая статья только унитазы и их бренды, где рассказывается о них, описательная статья. можно обзоры, где

сравниваются товары. нужно искать готовые статьи-описания в инете и их обрабатывать до уникальности и насыщенности кл словами. объем статей 2500-3000 знаков + тайтлы, дескрипшины для страниц.

кл слова: roca, ванны рока, ванные чугунные, jacob delafon, сантехника roca, ванны, смесители grohe, ванны haiti, ванны malibu, сан фаянс roca,

16 лет назад
xas
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

three
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$30
8 дней
Все качественно и в срок.
Все отлично. От сотрудничества только положительные впечатления. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

three
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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