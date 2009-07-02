Создание статей для SEO. тематика Сантехника.

1. подготовить 10 обзорных "плагиатных" статей на тему сантехники с использованием ключ слов. из фала... одна статья может содержать группу ключевых слов по конкретной тематике (напр. ванны и все что с ними связано), другая статья только унитазы и их бренды, где рассказывается о них, описательная статья. можно обзоры, где

сравниваются товары. нужно искать готовые статьи-описания в инете и их обрабатывать до уникальности и насыщенности кл словами. объем статей 2500-3000 знаков + тайтлы, дескрипшины для страниц.

кл слова: roca, ванны рока, ванные чугунные, jacob delafon, сантехника roca, ванны, смесители grohe, ванны haiti, ванны malibu, сан фаянс roca,