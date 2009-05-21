Перевод исп.-рус. Традос.

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Закрыт2 заявки125 просмотров

Есть заказ на перевод:

Направление перевода: исп-рус

Срок выполнения: 21.05.09, время: 12:00.

Ориентировочный объем - 4-5 стр.

Текст должен быть сделан хорошим русским языком. Выполнять в программе Традос. Для этого проекта по умолчанию действует следующая шкала статистики Традос:

Повторения, 100% - 15 % от полной стоимости

95-99% - 25 % от полной стоимости

75-94% - 50 % от полной стоимости

Менее 74% - полная стоимость

Все расчеты осуществляются по исходному тексту.

16 лет назад
DEIR3
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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