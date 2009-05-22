Рерайтинг статей

Требуется отрерайтить несколько статей на разные темы. Срок - до 17-00 завтрашнего дня. Предлагайте свои цены, а также объём, который сумеете осилить до обозначенного времени. С условием, что скорость не скажется на качестве. Исходники я предоставлю. Просьба оставлять все предложения только здесь.