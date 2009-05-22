Рерайтинг статей

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Завершен29 заявок417 просмотров

Требуется отрерайтить несколько статей на разные темы. Срок - до 17-00 завтрашнего дня. Предлагайте свои цены, а также объём, который сумеете осилить до обозначенного времени. С условием, что скорость не скажется на качестве. Исходники я предоставлю. Просьба оставлять все предложения только здесь.

16 лет назад
Terra1970
Ирина 
55 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранные исполнители

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$7
1 день
Всё на уровне, как и в прошлый раз. Спасибо за работу!
Большое спасибо. Приятно работать с вами.
Gemava
51 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$6
1 день
В восторге от сотрудничества с Еленой! Чёткое понимание задачи, безупречное выполнение, всё очень быстро и качественно. С удовольствием буду работать с Еленой и дальше!
Ирина прекрасный заказчик, хороший человек, приятный собеседник. Четкое задание, своевременная оплата, я очень довольна, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую.+

Заявки фрилансеров

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
Gemava
51 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

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