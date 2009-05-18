НаполнитЬ DLE сайт новостями .

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ДЛЯ НОВИЧКОВ...

Наполнить сайт(копипаст) на DLE новостями - тема Ucoz-скрипты, шаблоны и т.д.

картинки заливать на сайт ....

100 новостей= 3wmz+отзыв

icq-306082

DLE
16 лет назад
pro100game
Дмитрий 
42 года
19 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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