Приватный проект для Annakms

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки125 просмотров

Написание SEO-текстов на различную тематику.

16 лет назад
Webmasternet
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$200
3 дня
Отличный исполнитель! Сотрудничаем с Анной уже почти полтора года. Работу сдает всегда в срок иногда даже раньше, доработки требуются крайне редко, за что ей огромное спасибо! Тексты написаны на отлично, легко читаются и воспринимаются. Будем продолжать работать. Всем рекомендую!
Спасибо за сотрудничество! Обращайтесь!

Заявки фрилансеров

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад