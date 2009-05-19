Приватный проект для Annakms

Отличный исполнитель! Сотрудничаем с Анной уже почти полтора года. Работу сдает всегда в срок иногда даже раньше, доработки требуются крайне редко, за что ей огромное спасибо! Тексты написаны на отлично, легко читаются и воспринимаются. Будем продолжать работать. Всем рекомендую!