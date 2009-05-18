Текст для главной страницы сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен29 заявок365 просмотров

Необходимо написать продающий текст для главной странцы сайта. Тематика - туризм.

16 лет назад
konstantinl
54 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад
$25
1 день
Надеюсь в ближайшее время снова обратится к Вам. Мне понравилось наше сотрудничество. Спасибо.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, конструктивные рекомендации, своевременная оплата. Спасибо за интересную работу.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад