Добрый день, необходимо описать взаимодействие скрипта с базой, буквально пару страниц все вопросы по асе 105336381
Текст для главной страницы сайта
Необходимо написать продающий текст для главной странцы сайта. Тематика - туризм.
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