Здравствуйте! Требуются услуги копирайтера, способного написать несколько уникальных статей на английском языке, оптимизированных под поисковики. Список ключевых слов предоставлю. Пожалуйста, ваши предложения с ценами и сроками оставляйте здесь. Спасибо!
Рерайт текста
Требуется рерайт текста (55 000 знаков):
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужно написать текст обомне , создание сайтов на CMS Joomla drupal wordpres bitrix Примеры предоставлю , примерно размер 1000-1500 Писать сразу в асю - 496569697Завершен16 лет назад
Написать статьюЗавершен16 лет назад
Необходимо сделать креативный копирайт на тему беременности, родов и развития ребенка. Общий объем текстов 31000 знаков без пробелов.Завершен16 лет назад
- $250
Здравствуйте! Требуется талантливый автор для написания мини-обзоров компьютерной техники (клавиатуры, акустика, USB-хабы и так далее). Объем работы - до 10 тысяч знаков в неделю, оплата - $4-5 за тысячу знаков.Копирайтинг27 заявокЗакрыт16 лет назад
Копирайтинг и рейратинг статей по волоконной оптике для начала по одной в месяц. Дальше будет видно. Работа будет самостоятельная без спешки, но одна статьи минимум должна быть выдана в месяц. У автора ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Требуется качественный рерайтинг. Всего нужно сделать 30К рерайта( 10 статей по 3000). Оплату осуществляю в системе вебмани. Обращаться в 489504726 [email protected] С уважением, Света.Закрыт16 лет назад
- $10
Нужна качественная, а главное - интересная статья об истории буддизма в Таиланде, развитие буддизма, интересные факты. Не менее 5000 знаков без пробелов. Желательно иметь опыт в работе с материалми схожей тематики. Жду ваших ...Копирайтинг36 заявокЗакрыт16 лет назад
Предлагаю работу по редактированию текста . Есть текст прогнанный через синонимайзер , нужно его подправить и немного поменять, заменить некоторые слова , чтото убрать .При этом текст должен нормально читаться и смысл должен ...Завершен16 лет назад
- $100
Оставляйте аси я с вами свяжусь.Очень много работы.Копирайтинг93 заявкиЗакрыт16 лет назад