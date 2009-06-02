Рерайт текста

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен41 заявка534 просмотра

Требуется рерайт текста (55 000 знаков):

http://websee.ru/rs.zip

http://websee.ru/rs2.zip

16 лет назад
websee
46 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

nastyusha2007
Olga 
43 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
20 отзывов
16 лет назад
$55
7 дней
Спасибо за работу!
Очень, очень и очень надежный заказчик. Четкая постановка задачи, лояльное отношение к срокам исполнения и более, чем своевременная оплата. Спасибо Вам огромное за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

nastyusha2007
Olga 
43 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
20 отзывов
16 лет назад

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