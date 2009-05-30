Статьи по волоконной оптике

Копирайтинг и рейратинг статей по волоконной оптике для начала по одной в месяц.

Дальше будет видно.

Работа будет самостоятельная без спешки, но одна статьи минимум должна быть выдана в месяц.

У автора должен быть опыт написания технический статьей, желательно по теме.