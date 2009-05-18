Текст

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Завершен34 заявки672 просмотра

Здравствуйте!

Нужно написать несколько текстов, тематика - бурение скважин.

Все подробности - выбранным исполнителям, скорее всего, их будет несколько.

Пожалуйста, указывайте цены.

Убедительная просьба не писать в приват, на почту и аську.

Спасибо!

16 лет назад
galyris
Галина 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
28 отзывов

Выбранные исполнители

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$13
1 день
Отличная работа! Качественно написанные тексты, все в срок и с творческим подходом. Работой очень довольна.
Очень рад нашему знакомству, надеюсь, что оно продолжится и в дальнейшем. Как заказчик, Галина оставляет самое приятное впечатление. Редко встретишь столь четкую постановку задачи, конкретику в общении и лояльное отношение. Все на высшем уровне. А предоплата просто замечательно организует и не позволяет расслабиться)))
Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$4
1 день
Лилия как всегда справилась с заданием отлично. Работа выполнена в срок и качественно. Большое спасибо!
Четкое задание и предоплата. Как всегда все просто замечательно. Спасибо вам большое!

Заявки фрилансеров

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад

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