Очень рад нашему знакомству, надеюсь, что оно продолжится и в дальнейшем. Как заказчик, Галина оставляет самое приятное впечатление. Редко встретишь столь четкую постановку задачи, конкретику в общении и лояльное отношение. Все на высшем уровне. А предоплата просто замечательно организует и не позволяет расслабиться)))