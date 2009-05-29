Цикл статей по Форексу

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен28 заявок357 просмотров

Необходимо написать цикл статей по Форексу. Возможен как рерайт так и копирайт, общая идея статей: "Начальное и общее представление для новичков о рынке Форекс, о возможностях заработка на этом рынке, плюсы и минусы".

Оплата по Web money

16 лет назад
vakuka
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$50
5 дней
Ксения Вы отлично справились с заказом! Спасибо :)
Спасибо за сотрудничество. Оплата в срок!

Заявки фрилансеров

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад