20 шт по 2 тыс. знаков.
Составить коммерческое предложение
Здравствуйте, необходимо составить простое, граммотное коммерческое предложение на разработку веб сайта, исходя из информации о компании. С Указанием цен. Нужно рассписать: что включает в себя Разработка веб сайта.
Это предложение будут рассматривать главы компаний.
2. Внести в существующий договор один пункт, граматно его сформулировать.
Жду ваших предложений.
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