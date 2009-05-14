Составить коммерческое предложение

Здравствуйте, необходимо составить простое, граммотное коммерческое предложение на разработку веб сайта, исходя из информации о компании. С Указанием цен. Нужно рассписать: что включает в себя Разработка веб сайта.

Это предложение будут рассматривать главы компаний.

2. Внести в существующий договор один пункт, граматно его сформулировать.

Жду ваших предложений.