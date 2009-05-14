Нужна статья по флоре и фауне Тайланда, преимущественно южного (остров Пхукет) для тур. сайта. Количество символов не менее 3500 без пробелов. Стиль художественный, формат - свободный. Жду ваших предложений.
Написание рекламных статей и новостей
Необходим копирайтер и рерайтер для написания по теме сайта рекламных статей и новостей для интернета и печатных изданий.
Сайт находится в разработке, адрес - http://www.connection-consulting.com/v4/Home.aspx
Обращаться ,только, владеющим понятиями менеджмента и управленческого консалтинга, граммотным специалистам с потвержденным успешным опытом.
Знание английского языка приветствуется.
Обязательно выполнение тестового задания - 1000 символов рекламного текста о компании.
Высылайте желаемую плату за копирайт и рерайт в резюме вместе ссылками на выполненые работы и тестовым заданием с темой "Copyright" (без пометки заяки рассмотрены не будут) на [email protected]
Заявки фрилансеров
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