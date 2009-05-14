Написание рекламных статей и новостей

Необходим копирайтер и рерайтер для написания по теме сайта рекламных статей и новостей для интернета и печатных изданий.

Сайт находится в разработке, адрес - http://www.connection-consulting.com/v4/Home.aspx

Обращаться ,только, владеющим понятиями менеджмента и управленческого консалтинга, граммотным специалистам с потвержденным успешным опытом.

Знание английского языка приветствуется.

Обязательно выполнение тестового задания - 1000 символов рекламного текста о компании.

Высылайте желаемую плату за копирайт и рерайт в резюме вместе ссылками на выполненые работы и тестовым заданием с темой "Copyright" (без пометки заяки рассмотрены не будут) на [email protected]