Лучший текст на строительный сайт

Необходимо написать оптимизированный под ключевики продающий текст на стартовую страницу сайта http://abs-stroy.ru Количество символов - 2000-3000, но не более того. Ключевые запросы, которые должны быть оптимизированы в данном тексте: проекты домов, деревянные дома, брусовые дома, строительство домов, архитектурное проектирование, дачные дома, загородные дома, кирпичные дома, дом проект... Собственно ключевиков уже на 150 символов, а их должно быть больше чем 1 раз упомянуто в тексте :-) Поэтому за лучший материал оплата 250 рублей... Определяю быстро! Спешите успеть :-)