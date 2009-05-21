Есть задача - написать около сотни текстов. Заказчик предлагает задействовать для этих целей своих специалистов, т.е. врачей данной клиники. Скорей всего будем пробывать этот вариант. Но для подстраховки хочу найти людей способных справиться с этой ...
Рерайт для Дианкиной Светланы (Diankina)
Рерайт с элементами копирайта 20 текстов. оплата - 20 долларов.
Выбранный исполнитель
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