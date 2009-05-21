Рерайт для Дианкиной Светланы (Diankina)

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Завершен1 заявка153 просмотра

Рерайт с элементами копирайта 20 текстов. оплата - 20 долларов.

16 лет назад
leon_85
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Diankina
57 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$17
2 дня
Когда возникла необходимость сделать рерайт 20 текстов, не задумываясь, обратился снова к светлане. опять - отличное качество работы за короткий срок. попросил отрерайтить еще 10 текстов в очень сжатые сроки - опять она не подвела. я очень доволен. надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
С Евгением очень приятно работать. Он - идеальный заказчик для любого фрилансера. Надеюсь на постоянное сотрудничество. Рекомендую!

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Diankina
57 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад

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