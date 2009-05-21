Рерайт для Дианкиной Светланы (Diankina)

Когда возникла необходимость сделать рерайт 20 текстов, не задумываясь, обратился снова к светлане. опять - отличное качество работы за короткий срок. попросил отрерайтить еще 10 текстов в очень сжатые сроки - опять она не подвела. я очень доволен. надеюсь на долгосрочное сотрудничество.