Наполнение блогов статьями

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Завершен26 заявок414 просмотров

Трубуются люди для наполнения блогов статьями на самые разные темы.

Оплата по договорённости, но в разумных пределах.

Подробности по ICQ# 582235707

С уважением, Дмитрий

16 лет назад
allcash2
Дмитрий 
65 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Danny_Bo
Даниил 
63 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$5
10 дней
Очень толковый человек, быстро выполннил всё необходимое.
Работа в удовольствие, без задержек и проволочек. Интересно и перспективно.

Заявки фрилансеров

Danny_Bo
Даниил 
63 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад