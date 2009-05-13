Нужно написать текст по заданным ключам... Объем - не меньше 2 тыс. символов, тематика - туризм.
Уник. статьи на игровые темы
Надо написать ряд статей
Необходимо написать ряд уникальных на 100 % статей
по ключевикам
+ сегодня надо еще одну статью биографического характера по этой же теме.
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и другим. предоставлю в личку выбранному пользователю
Всего надо будет около 20 статей по нужным ключевикам
оплата за статью 1.2 уе за статью в 1700 -2500 знаков
Новичкам сразу нет только для людей с отзывами
Заявки фрилансеров
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