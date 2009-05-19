Добрый вечер! Нужен рерайт 3х несложных статей. Всего – 7700 символов. Оплата сразу же после исполнения.
15 000 символов по остеклению
5 новостных статей по 3000 символов по остеклению торговых центров и стеклянным перегородкам.
В каждой статье по 2 ключевика.
Оплата в WMR по курсу ЦБ.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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