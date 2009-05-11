Подготовить контент сайта

Добрый день! Есть несколько текстов (пока их 5, позже, возможно, добавится еще несколько). Нужны грамотный рерайт и сокращение до 1500-2000 знаков. Бюджет небольшой - 30 рублей за 1 текст. Оплата только вебмани. Спасибо.