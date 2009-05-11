Название школы танцев

# 1 — $

Нужно придумать название школы сальсы.

Уточнение к условиям:

Пример. Flirteo, Salsa Mania

(слово должно вызывать понятные ассоциации у русского человека, если это

Flirteo то понятно, что создано от слова флирт и имеет отношение к парному танцу сальса,

если Salsa Mania то это влечение к сальсе, все просто и понятно.

а слова Salsavi, или salsador мне не понятны. Или если это просто какое-то испанское слово или

сочетание типа anhelos то тоже не понятно )

Условия.

Красивое

На любом языке, но ассоциироваться в русском с танцами или сальсой

Не длинное

Можно сочетания сальсы с другими словами

Узнаваемым

Легко произносится

Удобно читаться и писаться

На латине название для сайта должно просто писаться, например не должно быть вопроса как писать си или кей? и т.п

По названию должно быть возможно зарегистрировать домен .com или .com.ua

за подходящее название оплату гарантирую 30$

спасибо