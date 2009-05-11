Нужно написать все текста на сайт включая правила сайта, описания сервисов, подсказки и т.д. Необходим ответственный подход и профессионализм. Заплачу щедро, по договоренности. Для работы вам необходимо иметь как минимум асю и скайп, лучше московский ...
Название школы танцев
Нужно придумать название школы сальсы.
Уточнение к условиям:
Пример. Flirteo, Salsa Mania
(слово должно вызывать понятные ассоциации у русского человека, если это
Flirteo то понятно, что создано от слова флирт и имеет отношение к парному танцу сальса,
если Salsa Mania то это влечение к сальсе, все просто и понятно.
а слова Salsavi, или salsador мне не понятны. Или если это просто какое-то испанское слово или
сочетание типа anhelos то тоже не понятно )
Условия.
Красивое
На любом языке, но ассоциироваться в русском с танцами или сальсой
Не длинное
Можно сочетания сальсы с другими словами
Узнаваемым
Легко произносится
Удобно читаться и писаться
На латине название для сайта должно просто писаться, например не должно быть вопроса как писать си или кей? и т.п
По названию должно быть возможно зарегистрировать домен .com или .com.ua
за подходящее название оплату гарантирую 30$
спасибо
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