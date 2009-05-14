Обновить руководство для пользователя софта

Имеется web-приложение. К нему есть простое руководство для пользователя - http://wrconsulting.com/cms/wrtimetracker/user_guide.htm - которое устарело. Требуется обновить его (на русском), приведя текст и картинки в соответствие с последней версией. Перед тем, как писать надо познакомиться с программой (это простая система для трекинга рабочего времени), доступна по ссылке http://timetracker.wrconsulting.com.

Окончательный результат нужен на английском, вы пишете на русском (если можете хорошо сразу на английском - это приветсвуется но НЕ обязательно). Поэтому будем работать итерациями - пишете небольшой фрагмент, доводим его, я перевожу, публикую, оплачиваю этот фрагмент и т.д.

Дайте стоимость за 1000 знаков нового, хорошо продуманного текста, без пробелов. В стоимость включите подготовку картинок - иллюстраций с сайта для данного текста.

Внимание: предпочтение кандидату, кто даст лучшее отношение качество / цена. Идеальным индикатором для выбора исполнителя является небольшой ПРИМЕР текста по данному вопросу. В предложении обязательно проставьте цену за 1000 и реальный срок выполнения из рассчета примерно 2000-3000 знаков текста на каждую итерацию. То есть если стоит 1 день мы предполагаем что итерация делается за 1 день (а не через неделю) после принятия предложения.