Нужно писать рецензии для сайта. Работал с человеком на таких условиях 0.3 у.е за рецензию. Оплата ежедневно после предоставления материала. К сожалению он уезжает на неопределенный срок. Если заинтересованы такими условиями - пишите. Буду ...
Написание контента для веб-студии.
Добрый день, уважаемые коллеги. Динамично-развивающейся веб студии требуется написание полностью всего контента на тематику разработка, оптимизация и продвижение веб сайтов.
Подробнее в асе: 377133031
Оплата 2$ за 1000 знаков.
Нужен 100% эксклюзивный текст!!!
Готовы в дальнейшем сотрудничать с тем кто понравится больше всего.
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