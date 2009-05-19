Написание контента для веб-студии.

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  2. Копирайтинг
Завершен23 заявки481 просмотр

Добрый день, уважаемые коллеги. Динамично-развивающейся веб студии требуется написание полностью всего контента на тематику разработка, оптимизация и продвижение веб сайтов.

Подробнее в асе: 377133031

Оплата 2$ за 1000 знаков.

Нужен 100% эксклюзивный текст!!!

Готовы в дальнейшем сотрудничать с тем кто понравится больше всего.

16 лет назад
Pozitivka
Татьяна 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

ira822
42 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$20
7 дней
Ирина, справилась с задачей на отлично. Приятно работать. Пишет очень качественно, уникальность на 100%. Обращайтесь-рекомендую!
Отличный заказчик, сразу дает четкое задание, мгновенно отвечает на возникшие вопросы в процессе выполнения заказа. Своевременная оплата. Работать было легко и приятно. Сочту за честь, если представится возможность сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ira822
42 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад

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