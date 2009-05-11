Написать статью

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Завершен15 заявок326 просмотров

Написать статью для мебельного сайта. Число знаков 2500-3000

Под региональный запрос (Петербург) "кухонные уголки".

Неважен смысл, важна выдача как можно выше в регионе Санкт-Петербург по данному выражению.

p.s. Присылаемые предложения скрыты для др.пользователей.

16 лет назад
m812
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

TatyanaMS
Татьяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$4
1 день
Проект был выполнен за час в точности с ТЗ.
Довольна сотрудничеством. Четко посталена задача, моментальная оплата Очень вежливый заказчик Рекомендую
morgan159
Светлана 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$6
1 день
Очень оперативно написан осмысленный и легко читаемый текст. Работой доволен. Ставлю 10-ку.
Полностью подтверждаю слова предыдущего отозвавшегося о сотрудничестве с Андреем копирайтера. Вежливо, адекватно и по делу. Оплата своевременная и в полном объеме. Рассчитываю на повторное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

TatyanaMS
Татьяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
morgan159
Светлана 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад

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