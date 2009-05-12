Здравствуйте. Название должно содержать в себе бренд, и к тому же быть легко читаемым и запоминаемым. Аудитория: любители фотографии. ВНИМАНИЕ: УСЛОВИЯ ПОМЕНЯЛИСЬ. Теперь нужно выбирать в зонах net/com/ru домен из 4-5 символов (всё ...
Рерайт с исходниками
Добрый день!
Есть несколько текстов (пока их 5, позже, возможно, добавится еще несколько). Нужны грамотный рерайт и сокращение до 1500-2000 знаков. Бюджет небольшой - 30 рублей за 1 текст. Оплата только вебмани.
Спасибо.
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