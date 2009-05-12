Рерайт с исходниками

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен29 заявок651 просмотр

Добрый день!

Есть несколько текстов (пока их 5, позже, возможно, добавится еще несколько). Нужны грамотный рерайт и сокращение до 1500-2000 знаков. Бюджет небольшой - 30 рублей за 1 текст. Оплата только вебмани.

Спасибо.

16 лет назад
Lariko
Лариса 
51 год
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранные исполнители

Solis
37 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$4
1 день
Анастасия - талантливый ответственный копирайтер. Рерайты выполнены на очень высоком уровне! Все пожелания учтены, слог легкий, в общении приятна. Спасибо, Настя! Думаю, поработаем ещё!
От совместной работы одни положительные впечатления! Лариса, все очень доступно объяснила. Оплата поступила даже раньше, чем я выполнила все задание! Надеюсь на постоянное сотрудничество.
alla2300
Алла 
31 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Благодарю Аллу за работу. Тексты сданы вовремя и с хорошим качеством. Спасибо!
Прекрасный заказчик! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Solis
37 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
alla2300
Алла 
31 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад

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