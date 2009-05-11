Здравствуйте. Название должно содержать в себе бренд, и к тому же быть легко читаемым и запоминаемым. Аудитория: любители фотографии. ВНИМАНИЕ: УСЛОВИЯ ПОМЕНЯЛИСЬ. Теперь нужно выбирать в зонах net/com/ru домен из 4-5 символов (всё ...
Рерайт текста
Нужно сделать рерайт текста и написать новый к заголовкам.
например заголовок:
IQ ТЕСТ
к нему текст:
Тесты iq часто используются при приёме на работу на
этапе собеседования, и позволяют оценить
мыслительные способности будущего сотрудника
вот в таком духе надо сделать 11 текстов по 2-3 строчки. (тексты в приложениях)
и отрерайтить этот текст
Прообразы первых тестов по психологии появились еще четыре тысячелетия назад в
Древнем Вавилоне. В наше время популярность личностных тестов неуклонно растет
во всем мире . Этому есть очень простое объяснение: 21 век – век прогрессивных
технологий – ставит наше поколение перед необходимостью решения огромного
количества жизненных задач, а это , в свою очередь, требует получения все более
новых навыков и умений. При этом на психику современного человека
накладываются неимоверные нагрузки. Сложный узел нерешенных проблем может
стать причиной психических заболеваний
Выбранный исполнитель
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