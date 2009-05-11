Нужно сделать рерайт текста и написать новый к заголовкам.

например заголовок:

IQ ТЕСТ

к нему текст:

Тесты iq часто используются при приёме на работу на

этапе собеседования, и позволяют оценить

мыслительные способности будущего сотрудника

вот в таком духе надо сделать 11 текстов по 2-3 строчки. (тексты в приложениях)

и отрерайтить этот текст

Прообразы первых тестов по психологии появились еще четыре тысячелетия назад в

Древнем Вавилоне. В наше время популярность личностных тестов неуклонно растет

во всем мире . Этому есть очень простое объяснение: 21 век – век прогрессивных

технологий – ставит наше поколение перед необходимостью решения огромного

количества жизненных задач, а это , в свою очередь, требует получения все более

новых навыков и умений. При этом на психику современного человека

накладываются неимоверные нагрузки. Сложный узел нерешенных проблем может

стать причиной психических заболеваний