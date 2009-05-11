Рерайт текста

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок450 просмотров

Нужно сделать рерайт текста и написать новый к заголовкам.

например заголовок:

IQ ТЕСТ

к нему текст:

Тесты iq часто используются при приёме на работу на

этапе собеседования, и позволяют оценить

мыслительные способности будущего сотрудника

вот в таком духе надо сделать 11 текстов по 2-3 строчки. (тексты в приложениях)

и отрерайтить этот текст

Прообразы первых тестов по психологии появились еще четыре тысячелетия назад в

Древнем Вавилоне. В наше время популярность личностных тестов неуклонно растет

во всем мире . Этому есть очень простое объяснение: 21 век – век прогрессивных

технологий – ставит наше поколение перед необходимостью решения огромного

количества жизненных задач, а это , в свою очередь, требует получения все более

новых навыков и умений. При этом на психику современного человека

накладываются неимоверные нагрузки. Сложный узел нерешенных проблем может

стать причиной психических заболеваний

16 лет назад
Menkalf
Антон 
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$10
2 дня
Доволен работой Ксении, все выполнила на высшем уровне и в поставленные сроки!
Хороший заказчик, задание четкое и оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад

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