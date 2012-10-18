Для различных доработок на нескольких сайтах ищем специалиста cms concrete5. С опытом, портфолио и хорошим качеством работ Посредников и студии просьба не беспокоиться Пишите свои предложение в проект
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
Есть новый готовый диз, ТЗ требуется HTML верстка главной страницы сайта + неск внутренних по сетке и запрограммировать некоторый функционал на Concrete5 (дистрибутив предоставлю) адрес старого сайте. http://www.diamantst.ru/ ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Ищем специалиста со знанием Concrete5 CMS для трех сайтов (тех. поддержка, разработка нового функциионала и т.д. ) От вас : примеры работ и разумные расценки от нас : грамотно сформированный заказ, разумные сроки ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Добрый день уважаемые фрилансеры! Нужен верстальщик, который сможет сверстать сайт под несколько разрешений мониторов и корректное отображение на планшетах и мобильных устройствах. Верстать по сетке. Есть каркас со структурой¬¬ директорий¬¬, сверстать все ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется сделать редизайин http://as-trophey.ru/, сайт, чтобы понимать какой контент будет http://new.as-trophey.ru/ ТЗ в прикрепленном файле предложения + порфолио+ ссылку на профиль просьба присылать на [email protected] Студии и посредников прошу не беспокоиться ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Сайт as-trophey.ru/ был сделан на чистом HTML, качество не нравится В данное время переносим его на движок конкрит 5, необходима смена дизайна. Как он будет выглядеть – ждем предложений от ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть 2 сайта которые были повреждены, сейчас восстановлены. auto-asm.ru/ (hostcms ) и www.suvenirka-tut.ru/ (самопис, натянутый на netcat) ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад