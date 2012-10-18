Добрый день уважаемые фрилансеры! Нужен верстальщик, который сможет сверстать сайт под несколько разрешений мониторов и корректное отображение на планшетах и мобильных устройствах. Верстать по сетке. Есть каркас со структурой¬¬ директорий¬¬, сверстать все ...