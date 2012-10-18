TatyanaMS

Татьяна TatyanaMS

 
49 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Срочно ищем программиста cо знанием cms concrete5

    Для различных доработок на нескольких сайтах ищем специалиста cms concrete5. С опытом, портфолио и хорошим качеством работ Посредников и студии просьба не беспокоиться Пишите свои предложение в проект

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать и одеть сайт на Concrete5

    Есть новый готовый диз, ТЗ требуется HTML верстка главной страницы сайта + неск внутренних по сетке и запрограммировать некоторый функционал на Concrete5 (дистрибутив предоставлю) адрес старого сайте. http://www.diamantst.ru/ ...

    HTML
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Специалист со знанием Concrete5 CMS

    Ищем специалиста со знанием Concrete5 CMS для трех сайтов (тех. поддержка, разработка нового функциионала и т.д. ) От вас : примеры работ и разумные расценки от нас : грамотно сформированный заказ, разумные сроки ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка сайта на CMS Concrete5

    Добрый день уважаемые фрилансеры! Нужен верстальщик, который сможет сверстать сайт под несколько разрешений мониторов и корректное отображение на планшетах и мобильных устройствах. Верстать по сетке. Есть каркас со структурой¬¬ директорий¬¬, сверстать все ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать новый дизайн сайта

    Требуется сделать редизайин http://as-trophey.ru/, сайт, чтобы понимать какой контент будет http://new.as-trophey.ru/ ТЗ в прикрепленном файле предложения + порфолио+ ссылку на профиль просьба присылать на [email protected] Студии и посредников прошу не беспокоиться ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Переработать дизайн на сайт

    Сайт as-trophey.ru/ был сделан на чистом HTML, качество не нравится В данное время переносим его на движок конкрит 5, необходима смена дизайна. Как он будет выглядеть – ждем предложений от ...

    HTML
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

kateMS_82
43 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Разработать новый дизайн сайта
Рекомендую.
Все в срок, спасибо
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