Написание текстов для сайта

Нужно написать все текста на сайт включая правила сайта, описания сервисов, подсказки и т.д. Необходим ответственный подход и профессионализм. Заплачу щедро, по договоренности. Для работы вам необходимо иметь как минимум асю и скайп, лучше московский номер телефона. Необходим опыт аналогичной работы!!! просто так попробывать не беспокоить, только с опытом!

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